Масюлис намерен ходатайствовать о приостановке исполнения обвинительного приговора по делу о MG Baltic

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eligijus Masiulis
Eligijus Masiulis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Бывший лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис, осужденный по так называемому делу о политической коррупции MG Baltic, намерен обратиться в Верховный суд Литвы (ВСЛ) с ходатайством о приостановке исполнения обвинительного приговора до вынесения ВСЛ окончательного вердикта.

"Бывают случаи, когда просят приостановить исполнение решения Апелляционного суда до тех пор, пока Верховный суд, если он примет ходатайство, не разрешит дело и не вынесет какое-то постановление. В данном случае мы с моим адвокатом рассматриваем такую ​​возможность, то есть наряду с кассационной жалобой подать такое ходатайство", – сказал Э. Масюлис в пятницу.

В случае, если ВСЛ удовлетворит планируемое ходатайство осужденного, исполнение назначенного Апелляционным судом наказания в виде тюремного заключения также будет приостановлено.

"Да", – ответил Э. Масюлис на вопрос, добивается ли он и того, чтобы готовящееся ходатайство позволило бы ему ждать решения ВСЛ на свободе.

По его утверждению, он не получил никакой информации о начале отбывания тюремного срока, назначенного ему по приговору суда.

"Апелляционный суд должен был ознакомить (с исполнением приговора о лишении свободы), в соответствии с законом, но нет, эта процедура не была проведена", – пояснил Э. Масюлис.

Осужденный, говоря о других наказаниях, назначенных ему Апелляционным судом, указал, что ​​ обнаруженная у него 241 тыс. евро конфискована еще с 2016 года, когда правоохранительные органы начали досудебное расследование по делу о политической коррупции MG Baltic.

На этой неделе Апелляционный суд признал виновными всех лиц, ранее оправданных по делу о политической коррупции MG Baltic.

Э. Масюлис признан судом виновным во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении.

Бывший лидер Движения либералов был приговорен к тюремному заключению на 5 лет и 6 месяцев, а также был лишен права избираться или назначаться на все должности, избираемые или назначаемые государственными или муниципальными учреждениями, компаниями или неправительственными организациями, в течение 5 лет с конфискацией 241 тыс. евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии