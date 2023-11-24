Масюлис намерен ходатайствовать о приостановке исполнения обвинительного приговора по делу о MG Baltic

"Бывают случаи, когда просят приостановить исполнение решения Апелляционного суда до тех пор, пока Верховный суд, если он примет ходатайство, не разрешит дело и не вынесет какое-то постановление. В данном случае мы с моим адвокатом рассматриваем такую возможность, то есть наряду с кассационной жалобой подать такое ходатайство", – сказал Э. Масюлис в пятницу.
В случае, если ВСЛ удовлетворит планируемое ходатайство осужденного, исполнение назначенного Апелляционным судом наказания в виде тюремного заключения также будет приостановлено.
"Да", – ответил Э. Масюлис на вопрос, добивается ли он и того, чтобы готовящееся ходатайство позволило бы ему ждать решения ВСЛ на свободе.
По его утверждению, он не получил никакой информации о начале отбывания тюремного срока, назначенного ему по приговору суда.
"Апелляционный суд должен был ознакомить (с исполнением приговора о лишении свободы), в соответствии с законом, но нет, эта процедура не была проведена", – пояснил Э. Масюлис.
Осужденный, говоря о других наказаниях, назначенных ему Апелляционным судом, указал, что обнаруженная у него 241 тыс. евро конфискована еще с 2016 года, когда правоохранительные органы начали досудебное расследование по делу о политической коррупции MG Baltic.
На этой неделе Апелляционный суд признал виновными всех лиц, ранее оправданных по делу о политической коррупции MG Baltic.
Э. Масюлис признан судом виновным во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении.
Бывший лидер Движения либералов был приговорен к тюремному заключению на 5 лет и 6 месяцев, а также был лишен права избираться или назначаться на все должности, избираемые или назначаемые государственными или муниципальными учреждениями, компаниями или неправительственными организациями, в течение 5 лет с конфискацией 241 тыс. евро.