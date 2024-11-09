2024.11.09 14:30

Маршал сената Польши – о приглашении Жемайтайтиса в коалицию: это ничем нельзя объяснить

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Маршал сената Польши Михал Томаш Каминский сказал, что с беспокойством следит за происходящим в Литве, где к правящему большинству присоединяется „явно шовинистская и антисемитская сила“. По его словам, наличие „Зари Немана“ в правящей коалиции ничем невозможно объяснить.

„Со страхом, можно сказать „жгучим страхом“, я принимаю сообщение о том, что к власти в Литве пришли шовинистские и антисемитские силы“, – писал он в фейсбуке.

„Я много сделал для формирования польско-литовских отношений. Эти усилия оценили и президенты Литвы, с которыми мне довелось сотрудничать. Неоднократно я брал на себя нелегкую задачу и объяснял полякам позицию литовцев. Но антисемитов на тронах Витаутаса и Сигизмунда Великого ничем объяснить невозможно. В наше время, когда мы видим погромы в Европе, когда Россия открыто поддерживает врагов Израиля, не должно быть места антисемитизму“, – сказал он.

Приглашение в правящее большинство „Зари Немана“ раскритиковал и американский сенатор Бен Кардин.

Напомним, что в пятницу социал-демократы договорились о создании правящей коалиции с демократическим союзом „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса и „Зарей Немана“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис.

Правда, еще перед выборами лидеры социал-демократов утверждали, что коалиция с „Зарей Немана“ невозможна. Об этом лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте говорила и после первого тура выборов.

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