Маршал сената Польши – о приглашении Жемайтайтиса в коалицию: это ничем нельзя объяснить

„Со страхом, можно сказать „жгучим страхом“, я принимаю сообщение о том, что к власти в Литве пришли шовинистские и антисемитские силы“, – писал он в фейсбуке.

„Я много сделал для формирования польско-литовских отношений. Эти усилия оценили и президенты Литвы, с которыми мне довелось сотрудничать. Неоднократно я брал на себя нелегкую задачу и объяснял полякам позицию литовцев. Но антисемитов на тронах Витаутаса и Сигизмунда Великого ничем объяснить невозможно. В наше время, когда мы видим погромы в Европе, когда Россия открыто поддерживает врагов Израиля, не должно быть места антисемитизму“, – сказал он.