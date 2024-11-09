Маршал сената Польши – о приглашении Жемайтайтиса в коалицию: это ничем нельзя объяснить

„Со страхом, можно сказать „жгучим страхом“, я принимаю сообщение о том, что к власти в Литве пришли шовинистские и антисемитские силы“, – писал он в фейсбуке.
„Я много сделал для формирования польско-литовских отношений. Эти усилия оценили и президенты Литвы, с которыми мне довелось сотрудничать. Неоднократно я брал на себя нелегкую задачу и объяснял полякам позицию литовцев. Но антисемитов на тронах Витаутаса и Сигизмунда Великого ничем объяснить невозможно. В наше время, когда мы видим погромы в Европе, когда Россия открыто поддерживает врагов Израиля, не должно быть места антисемитизму“, – сказал он.
Приглашение в правящее большинство „Зари Немана“ раскритиковал и американский сенатор Бен Кардин.
Напомним, что в пятницу социал-демократы договорились о создании правящей коалиции с демократическим союзом „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса и „Зарей Немана“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис.
Правда, еще перед выборами лидеры социал-демократов утверждали, что коалиция с „Зарей Немана“ невозможна. Об этом лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте говорила и после первого тура выборов.