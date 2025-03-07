2025.03.07 16:54

Мария Захарова и осиновый кол: реакция на доклад литовских спецслужб

 
ru.DELFI.lt
Marija Zacharova
Marija Zacharova
ФОТО: Imago / Scanpix

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь сделала громкое заявление, отреагировав на доклад литовских спецслужб. В своем Telegram-канале она прибегла к метафорам, намекая на „охоту на ведьм и вампиров“ в Литве.

Реакция на доклад о главных угрозах

В пятницу утром Мария Захарова прокомментировала доклад литовских спецслужб, в котором Россия, Беларусь и Китай были названы основными угрозами для безопасности страны. Вместо аргументированного ответа представитель российского МИДа попыталась высмеять документ, написав:

„Забыли упомянуть святую воду и осиновый кол“

Оскорбления в адрес Литвы: не в первый раз

Это не первый выпад Захаровой в адрес Литвы и ее руководства. Ранее она называла президента страны Гитанаса Науседу „дурилкой картонной“, возмутившись его высказываниями о Калининграде.

Глава ДГБ Яунишкис: оснований для паники нет, но, дамы и господа, надо готовиться

7 марта в парламенте был представлен годовой отчет Департамента госбезопасности и Второго департамента оперативных служб об оценке угроз нацбезопасности.

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис отметил, что в 2024 году было много событий.

„Это был самый динамичный и интенсивный год за последние 10 лет. Вне всякого сомнения, было положительные моменты, Литва завершила вопрос обеспечения энергетической независимости, прошлогодние выборы подтвердили, что литовское общество устойчиво к попыткам России оказывать свое влияние. А Литва и наши демократические соседи последовательно осуществляют меры укрепления национальной безопасности“, – заметил глава ДГБ.

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