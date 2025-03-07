Мария Захарова и осиновый кол: реакция на доклад литовских спецслужб

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис отметил, что в 2024 году было много событий.



„Это был самый динамичный и интенсивный год за последние 10 лет. Вне всякого сомнения, было положительные моменты, Литва завершила вопрос обеспечения энергетической независимости, прошлогодние выборы подтвердили, что литовское общество устойчиво к попыткам России оказывать свое влияние. А Литва и наши демократические соседи последовательно осуществляют меры укрепления национальной безопасности“, – заметил глава ДГБ.