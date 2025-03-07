Мария Захарова и осиновый кол: реакция на доклад литовских спецслужб

Реакция на доклад о главных угрозах
В пятницу утром Мария Захарова прокомментировала доклад литовских спецслужб, в котором Россия, Беларусь и Китай были названы основными угрозами для безопасности страны. Вместо аргументированного ответа представитель российского МИДа попыталась высмеять документ, написав:
„Забыли упомянуть святую воду и осиновый кол“
Оскорбления в адрес Литвы: не в первый раз
Это не первый выпад Захаровой в адрес Литвы и ее руководства. Ранее она называла президента страны Гитанаса Науседу „дурилкой картонной“, возмутившись его высказываниями о Калининграде.
Глава ДГБ Яунишкис: оснований для паники нет, но, дамы и господа, надо готовиться
7 марта в парламенте был представлен годовой отчет Департамента госбезопасности и Второго департамента оперативных служб об оценке угроз нацбезопасности.
Глава ДГБ Дарюс Яунишкис отметил, что в 2024 году было много событий.
„Это был самый динамичный и интенсивный год за последние 10 лет. Вне всякого сомнения, было положительные моменты, Литва завершила вопрос обеспечения энергетической независимости, прошлогодние выборы подтвердили, что литовское общество устойчиво к попыткам России оказывать свое влияние. А Литва и наши демократические соседи последовательно осуществляют меры укрепления национальной безопасности“, – заметил глава ДГБ.