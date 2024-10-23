2024.10.23 00:00

Малдейкис в ближайшее время вступит в партию СО-ХДЛ: созрел и увидел, что сообщество меня принимает

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt
Matas Maldeikis
Matas Maldeikis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Представитель фракции консерваторов в Сейме Матас Малдейкис заявил, что в ближайшее время вступит в ряды партии „Союз Отечества-Христианские демократы Литвы“ (СО-ХДЛ). Он уверяет, что созрел для такого решения, но не хотел вступать в партию до выборов, чтобы это не выглядело „дешевым пиар-ходом“.

„В ближайшее время (вступлю в партию). Я созрел и увидел, что сообщество меня приняло. Мне потребовалось время, хотелось по-настоящему почувствовать, что принимаю очень ответственное решение. Думаю, что я действительно созрел и в ближайшее время сделаю это“, – заявил во вторник Малдейкис в эфире Žinių radijas.

„Я не хотел этого делать перед выборами, чтобы это не выглядело дешевым пиар-ходом, а чтобы на самом деле это был прием сообществом“, – отметил он.

На выборах в Сейм в 2020 году Малдейкис был избран депутатом парламента по многомандатному округу по списку от СО-ХДЛ.

Он также уже обеспечил себе место в Сейме на следующий срок и участвует во втором туре парламентских выборов в Юстинишкско-Виршулиском одномандатном округе Вильнюса.

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