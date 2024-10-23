Малдейкис в ближайшее время вступит в партию СО-ХДЛ: созрел и увидел, что сообщество меня принимает

„В ближайшее время (вступлю в партию). Я созрел и увидел, что сообщество меня приняло. Мне потребовалось время, хотелось по-настоящему почувствовать, что принимаю очень ответственное решение. Думаю, что я действительно созрел и в ближайшее время сделаю это“, – заявил во вторник Малдейкис в эфире Žinių radijas.

„Я не хотел этого делать перед выборами, чтобы это не выглядело дешевым пиар-ходом, а чтобы на самом деле это был прием сообществом“, – отметил он.

На выборах в Сейм в 2020 году Малдейкис был избран депутатом парламента по многомандатному округу по списку от СО-ХДЛ.