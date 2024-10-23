2024.10.23 17:52

Литвы выделит Украине 1 млн евро на подготовку к вступлению в ЕС

 
ru.DELFI.lt
ELTA
ES ir Ukrainos vėliavos
ES ir Ukrainos vėliavos

Правительство одобрило решение внести свой вклад в реализацию финансируемого Европейской комиссией (ЕК) проекта „Мера поддержки интеграции в ЕС для Украины“. На реализацию этого проекта Литва намерена выделить 1 млн евро из Фонда гуманитарной помощи и сотрудничества в целях развития.

Как сообщает Министерство иностранных дел, цель проекта – помочь украинским учреждениям государственного сектора и их работникам в управлении и координировании процессов интеграции в Европейский союз (ЕС), выполнении переводов нормативно-правовых актов и обеспечении информирования общественности о процессе евроинтеграции Украины.

„Я точно знаю, что Украина, как и Молдова, обязательно станут членами ЕС. Процесс будет непростым, поэтому Литва присоединяется к Европейской Комиссии, чтобы помочь украинским министрам, вице-министрам, парламентариям и переговорщикам понять масштаб вызова и должным образом подготовиться к нему“, – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

На реализацию проекта, длящегося третий год, ЕК выделяет 10 млн евро. Ожидается, что финансирование будет предоставлено в три этапа: в 2025 и 2026 годы – по 330 тыс. евро, а в 2027 году – 340 тыс. евро. Проект реализует Центральное агентство управления проектами (ЦАУП).

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