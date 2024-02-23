Литву посетит заместитель председателя Верховной Рады Украины

В понедельник она встретится со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, членами Комитета по иностранным делам, министрами и другими официальными лицами.

"На встречах планируется обсудить поддержку и помощь Сейма Литвы Украине, ее нужды и усилия по интеграции в ЕС, вопросы украинцев, нашедших убежище в нашей стране. Также будет обсуждаться дальнейшее парламентское сотрудничество и усилия по сохранению международного единства в поддержку Украины", - сказала Elta пресс-секретарь спикера Сейма Илона Петрове.

Москва начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В последнее время много говорят о застопорившемся процессе поставок западного оружия в Украину.