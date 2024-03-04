Литву посетит премьер Польши

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas
ФОТО: EPA - ELTA

В понедельник с официальным визитом Литву посетит премьер-министр Польши Дональд Туск. Политик намерен встретиться с президентом страны Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните.

Премьер-министр Польши приезжает в страну в рамках блокады фермеров, продолжающейся у литовской границы.

Как сообщает правительство, ожидается, что на встрече премьер-министров Польши и Литвы будет обсуждаться ситуация с протестами польских фермеров. Планируется также обсудить сотрудничество в сферах энергетики и сообщения.

Премьер-министры также обсудят поддержку Украины, усиление и реализацию санкций против России и Беларуси, актуальные вопросы повестки дня Евросоюза (ЕС), подготовку к саммиту НАТО 2024 г. в Вашингтоне.

Польские фермеры в пятницу начали частично блокировать дорогу между Калварией и деревней Будзиско в Сувалкском повете, Польша. В ходе акции, которая должна продлиться около недели, они хотят проверять количество перевозимого украинского зерна.

Ранее польские фермеры блокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию. Протест вызван, по мнению польских аграриев, недобросовестной конкуренцией, поскольку украинское зерно дешевле и это снижает цены на его продукцию по всей Европе.

Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.

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