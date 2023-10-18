Литву посетит новый министр обороны Латвии

Как сообщает Минобороны, в ходе встречи министры обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, совместное развитие потенциала, оборонные планы НАТО, поддержку Украины и другие наиболее актуальные вопросы сотрудничества.

А. Спрудс занимает пост министра обороны Латвии с середины сентября. Это будет его первый официальный визит в Литву.