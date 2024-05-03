Литву посетит канцлер Германии

Как сообщает Офис президента, глава страны обсудит с канцлером вклад Германии в укрепление безопасности Литвы, процесс постоянной дислокации немецкой бригады в нашей стране, а также вопросы поддержки Украины.
В Пабраде главы стран также будут наблюдать за учениями Grand Quadriga (Большая квадрига) Вооруженных сил Германии.
В апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в страну немецких солдат.
Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.
Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.
Планируется, что основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.