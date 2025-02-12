Литву и еще 7 стран ЕС обвиняют в затягивании налоговой реформы для малого бизнеса

Официальные уведомительные письма получили Литва, Болгария, Ирландия, Греция, Испания, Кипр, Португалия и Румыния.

Директива предусматривает возможность для малого бизнеса ЕС не регистрироваться в качестве плательщика НДС в других странах ЕС, где они осуществляют свою деятельность.

Схема освобождения от НДС будет распространяться на предприятия, годовой оборот которых на территории страны не превышает лимит регистрации в качестве плательщика НДС, установленный в этой стране, и лимит годового оборота на территории ЕС в 100 тыс. евро.