2025.02.12 10:46

Литву и еще 7 стран ЕС обвиняют в затягивании налоговой реформы для малого бизнеса

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Nuotraukos - 78
Nuotraukos - 78
ФОТО: RomanR | Shutterstock

Европейская комиссия (ЕК) запустила против Литвы и семи других членов Евросоюза (ЕС) процедуру нарушения европейского законодательства за несоблюдение сроков переноса директивы ЕС о специальной схеме налога на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса, сообщает Verslo žinios.

Официальные уведомительные письма получили Литва, Болгария, Ирландия, Греция, Испания, Кипр, Португалия и Румыния.

Директива предусматривает возможность для малого бизнеса ЕС не регистрироваться в качестве плательщика НДС в других странах ЕС, где они осуществляют свою деятельность.

Схема освобождения от НДС будет распространяться на предприятия, годовой оборот которых на территории страны не превышает лимит регистрации в качестве плательщика НДС, установленный в этой стране, и лимит годового оборота на территории ЕС в 100 тыс. евро.

На прошлой неделе правительство утвердило поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость с учетом положений директивы. Поправки к закону еще должен одобрить Сейм.

Директиву Совета ЕС о специальной схеме НДС для малого бизнеса страны-члены ЕС должны были перенести в национальное законодательство до 31 декабря 2024 года.

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