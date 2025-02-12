Литву и еще 7 стран ЕС обвиняют в затягивании налоговой реформы для малого бизнеса

Официальные уведомительные письма получили Литва, Болгария, Ирландия, Греция, Испания, Кипр, Португалия и Румыния.
Директива предусматривает возможность для малого бизнеса ЕС не регистрироваться в качестве плательщика НДС в других странах ЕС, где они осуществляют свою деятельность.
Схема освобождения от НДС будет распространяться на предприятия, годовой оборот которых на территории страны не превышает лимит регистрации в качестве плательщика НДС, установленный в этой стране, и лимит годового оборота на территории ЕС в 100 тыс. евро.
На прошлой неделе правительство утвердило поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость с учетом положений директивы. Поправки к закону еще должен одобрить Сейм.
Директиву Совета ЕС о специальной схеме НДС для малого бизнеса страны-члены ЕС должны были перенести в национальное законодательство до 31 декабря 2024 года.