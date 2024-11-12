2024.11.12 13:17

Литвак Каплан обратился в Генпрокуратуру в связи с письмом Жемайтайтиса

 
политик назвал это провокацией
Мартина Пикелите
Каролина Конопацкене
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Литвак пианис Лёва Каплан, у которого есть гражданства Литвы, Израиля и США, 11 ноября обратился в Генпрокуратуру в связи с ответом Ремигиюса Жемайтайтиса на его письмо. По словам Каплана, политик его оскорбил. Сам Жемайтайтис заявил, что ничего такого не писал и назвал это провокацией.

„Кто-то организует хорошую провокацию“, – сказал Жемайтайтис.

„Я думаю, что что-то искусственно пытаются найти. Ведь если бы было, то уже сразу должны были дать. Почему несколько лет ждал и потом сказал. Какая-то глупость“, – заметил он.

Политик уверяет, что появление письма спустя полгода молчания подозрительно.

„Меня удивляет и само появление письма. Тем более, что сразу LRT, а не кто-то еще сообщает. Слишком много совпадений, у меня много подозрений насчет LRT“, – сказал Жемайтайтис.

Он заявил, что незнаком с Капланом и на его письмо не отвечал.

„Не знаем, не знакомы. Я переспросил там, никто не знает. Я письмами не заведую, у меня 5–6 советников. Я еще спрошу, но они сказали: это же два года назад было“, – сказал он.

Однако политик считает, что письмо могло быть написано с несуществующего профиля. По его словам, на Facebook есть примеры создания фейковых профилей на его имя.

„Это может быть как с историей письма Агене к Вегеле. Мы уже три дня выясняем, я уже не понимаю, система что ли у нас такая слабая, что хакеры ее взламывают“, – сказал Жемайтайтис.

„Скорее всего, есть такой вариант, мы других не находим. Вчера всех переспросил, все посмотрели, все плечами пожимают. Сейчас на меня идет эта тема, я думаю, сейчас кто хочешь и где хочешь меня цеплять будет“, – прибавил он.

Каплан же утверждает, что получил письмо с оскорблениями, после того как попросил Жемайтайтиса извиниться за антисемитские заявления в социальной сети.

„Я как гражданин Литвы, который восстановил гражданство по декрету президента за заслуги перед страной, был оскорблен. И такие слова - не только оскорбление, но и угроза“, – сказал в интервью LRT Каплан.

Однако вместо извинений, по его словам, Жемайтайтис написал письмо с насмешками.

„Он мне написал так: „Лучше откладывай свои гроши на еду и лекарства, я слышал, что Байден страну до банкротства доведет“, - вспоминал Каплан.

По его словам, к письму политик присоединил песню с призывом к расправе над евреями.

Напомним, что в минувшее воскресенье Жемайтайтис призывал своих приспешников приходить на акцию протеста к дому Витаутаса Ландсбергиса. За эти призывы полиция начала расследование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии