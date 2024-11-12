Литвак Каплан обратился в Генпрокуратуру в связи с письмом Жемайтайтиса

„Не знаем, не знакомы. Я переспросил там, никто не знает. Я письмами не заведую, у меня 5–6 советников. Я еще спрошу, но они сказали: это же два года назад было“, – сказал он.

Он заявил, что незнаком с Капланом и на его письмо не отвечал.

„Меня удивляет и само появление письма. Тем более, что сразу LRT, а не кто-то еще сообщает. Слишком много совпадений, у меня много подозрений насчет LRT“, – сказал Жемайтайтис.

„Я думаю, что что-то искусственно пытаются найти. Ведь если бы было, то уже сразу должны были дать. Почему несколько лет ждал и потом сказал. Какая-то глупость“, – заметил он.

Однако политик считает, что письмо могло быть написано с несуществующего профиля. По его словам, на Facebook есть примеры создания фейковых профилей на его имя.

„Это может быть как с историей письма Агене к Вегеле. Мы уже три дня выясняем, я уже не понимаю, система что ли у нас такая слабая, что хакеры ее взламывают“, – сказал Жемайтайтис.

„Скорее всего, есть такой вариант, мы других не находим. Вчера всех переспросил, все посмотрели, все плечами пожимают. Сейчас на меня идет эта тема, я думаю, сейчас кто хочешь и где хочешь меня цеплять будет“, – прибавил он.