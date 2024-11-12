Литвак Каплан обратился в Генпрокуратуру в связи с письмом Жемайтайтиса

„Кто-то организует хорошую провокацию“, – сказал Жемайтайтис.
„Я думаю, что что-то искусственно пытаются найти. Ведь если бы было, то уже сразу должны были дать. Почему несколько лет ждал и потом сказал. Какая-то глупость“, – заметил он.
Политик уверяет, что появление письма спустя полгода молчания подозрительно.
„Меня удивляет и само появление письма. Тем более, что сразу LRT, а не кто-то еще сообщает. Слишком много совпадений, у меня много подозрений насчет LRT“, – сказал Жемайтайтис.
Он заявил, что незнаком с Капланом и на его письмо не отвечал.
„Не знаем, не знакомы. Я переспросил там, никто не знает. Я письмами не заведую, у меня 5–6 советников. Я еще спрошу, но они сказали: это же два года назад было“, – сказал он.
Однако политик считает, что письмо могло быть написано с несуществующего профиля. По его словам, на Facebook есть примеры создания фейковых профилей на его имя.
„Это может быть как с историей письма Агене к Вегеле. Мы уже три дня выясняем, я уже не понимаю, система что ли у нас такая слабая, что хакеры ее взламывают“, – сказал Жемайтайтис.
„Скорее всего, есть такой вариант, мы других не находим. Вчера всех переспросил, все посмотрели, все плечами пожимают. Сейчас на меня идет эта тема, я думаю, сейчас кто хочешь и где хочешь меня цеплять будет“, – прибавил он.
Каплан же утверждает, что получил письмо с оскорблениями, после того как попросил Жемайтайтиса извиниться за антисемитские заявления в социальной сети.
„Я как гражданин Литвы, который восстановил гражданство по декрету президента за заслуги перед страной, был оскорблен. И такие слова - не только оскорбление, но и угроза“, – сказал в интервью LRT Каплан.
Однако вместо извинений, по его словам, Жемайтайтис написал письмо с насмешками.
„Он мне написал так: „Лучше откладывай свои гроши на еду и лекарства, я слышал, что Байден страну до банкротства доведет“, - вспоминал Каплан.
По его словам, к письму политик присоединил песню с призывом к расправе над евреями.
Напомним, что в минувшее воскресенье Жемайтайтис призывал своих приспешников приходить на акцию протеста к дому Витаутаса Ландсбергиса. За эти призывы полиция начала расследование.