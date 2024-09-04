Литва закупила современные бельгийские пулеметы за 5 млн евро

По данным Минобороны, сделать это удалось раньше запланированного срока благодаря увеличению оборонного бюджета.

Сообщается, что контракт с бельгийским производителем оружия FN Herstal S.A. был подписан в начале прошлого года. Доставить пулеметы в Литву планируется до конца этого года.

По данным министерства, пулеметы FN MINIMI современнее и легче систем KSP-58, FN MAG, MG3, стоящих на вооружении в Литовской армии, и для их обслуживания достаточно одного военнослужащего.

По данным Минобороны, увеличение расходов на национальную оборону позволяет ускорить приобретение беспилотников, противодронных систем и вооружения, а также обновить существующие мобильные системы ПВО и закупить новые.