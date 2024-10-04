Литва закупает дополнительные системы ПВО: подписаны два контракта на закупку MSHORAD и NASAMS

„По поводу дополнительного финансирования обороны, которого нам удалось добиться в этом году, мы подписали на этой неделе два контракта на две системы ПВО — систему малой и средней дальности. Мы ускорили эти закупки в некоторых случаях на семь лет“, – заявил министр Лауринас Кащюнас на пресс-конференции в пятницу.