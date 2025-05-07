Литва закроет свое воздушное пространство для президентов Словакии и Сербии, летящих в Москву

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо — единственные европейские лидеры, планирующие присутствовать на этом параде.
Премьер-министр Словакии, являющейся членом ЕС, игнорирует предупреждения Брюсселя не участвовать в упомянутом праздновании.
Между тем Сербия, которая хочет вступить в ЕС, получила предупреждение от вице-президента Европейской комиссии (ЕК) Кайи Каллас о том, что любое участие представителей стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая или других праздничных мероприятиях в Москве будет воспринято Евросоюзом неодобрительно, поскольку Россия — страна, которая начала и продолжает войну в самом сердце Европы.
Министерство иностранных дел (МИД) и Министерство национальной обороны (Минобороны) отказались комментировать ситуацию.
„Министерство национальной обороны не комментирует отдельные полеты и их детали“, — заявили оба ведомства в почти идентичных ответах, направленных агентству Elta.