Литва закроет свое воздушное пространство для президентов Словакии и Сербии, летящих в Москву

Между тем Сербия, которая хочет вступить в ЕС, получила предупреждение от вице-президента Европейской комиссии (ЕК) Кайи Каллас о том, что любое участие представителей стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая или других праздничных мероприятиях в Москве будет воспринято Евросоюзом неодобрительно, поскольку Россия — страна, которая начала и продолжает войну в самом сердце Европы.