Литва взяла в долг 1,5 млрд евро

Как сообщает Министерство финансов, во время размещения нового выпуска надбавка за риск была на пять базисных пунктов ниже по сравнению с выпуском той же дюрации, выпущенным в июне прошлого года – теперь она на 90 базисных пунктов выше среднего процентного свопа.

"Литва успешно начала программу заимствований на внешних финансовых рынках и обеспечила значительную часть запланированного на этот год объема внешних заимствований на выгодных условиях", - в сообщении цитируется директор Департамента государственного казначейства Министерства финансов Раса Каволите.

Как указывает министерство, Литва предложила инвесторам наиболее привлекательный десятилетний выпуск. Спрос в 2,7 раза превысил потребность в заимствованиях.

Новый выпуск десятилетних еврооблигаций выпущен с доходностью 3,607 проц., цена размещения равна 99,115 проц. их номинальной стоимости. По данному выпуску будут выплачиваться проценты в размере 3,500 проц. годовых.