2024.12.02 17:35

Литва выслала китайских дипломатов: Мотузас объяснил причины

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Motuzas
Remigijus Motuzas
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

После того как на прошлой неделе было объявлено, что трое сотрудников посольства Китая в Литве признаны нежелательными, новый председатель комитета Сейма по иностранным делам (КИД) Ремигиюс Мотузас уверяет, что другого выхода не было.

„Эти дипломаты были высланы из Литвы, потому что не уладили вопросы аккредитации. Я бы сказал, что Литва очень терпелива – аккредитации истекли еще в начале года. (...) Министерство иностранных дел Китая различными способами пыталось просить о продлении аккредитации, но они просили продлить их в качестве временных бюро по делам, а согласно Венской конвенции таковых нет. Поэтому другого выхода не было“, – заявил Р. Мотузас агентству ELTA в понедельник.

„Это была хорошая возможность нормализовать дипломатические отношения, но не Литва их разорвала, не Литва ввела определенные санкции. Поэтому всё в руках Китая“, – подчеркнул староста фракции социал-демократов в Сейме.

Пока нет никаких признаков возможного улучшения отношений с Китаем

Однако, по словам председателя КИД, нет никаких признаков возможной нормализации дипломатических отношений между Литвой и Китаем в ближайшем будущем.

„Это ненормально, что с такой большой страной у нас нет дипломатических отношений, но мяч на стороне Китая. Всё же последние заявления показывают, что в ближайшее время Китай не желает потепления этих отношений и решения проблем“, – отметил Р. Мотузас.

В МИДе Литвы заявили, что после того, как в пятницу Пекину была вручена ​​дипломатическая нота, трое сотрудников представительства, признанных нежелательными, должны были покинуть страну в течение недели – до 29 ноября. В опубликованном сообщении говорится, что упомянутые три сотрудника представительства были признаны нежелательными из-за деятельности, нарушающей Венскую конвенцию и законодательство Литвы.

Со своей стороны, в Офисе президента никак не прокомментировали ситуацию.

Между тем, Пекин уже отреагировал на дипломатическую ноту. Китай предупредил, что может принять „ответные меры“ против Литвы.

„Китай решительно осуждает и категорически отвергает эти безответственные и провокационные действия“, — говорится в заявлении представителя МИДа Китая.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии