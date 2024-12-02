Литва выслала китайских дипломатов: Мотузас объяснил причины

„Эти дипломаты были высланы из Литвы, потому что не уладили вопросы аккредитации. Я бы сказал, что Литва очень терпелива – аккредитации истекли еще в начале года. (...) Министерство иностранных дел Китая различными способами пыталось просить о продлении аккредитации, но они просили продлить их в качестве временных бюро по делам, а согласно Венской конвенции таковых нет. Поэтому другого выхода не было“, – заявил Р. Мотузас агентству ELTA в понедельник.