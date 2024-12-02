Литва выслала китайских дипломатов: Мотузас объяснил причины

„Эти дипломаты были высланы из Литвы, потому что не уладили вопросы аккредитации. Я бы сказал, что Литва очень терпелива – аккредитации истекли еще в начале года. (...) Министерство иностранных дел Китая различными способами пыталось просить о продлении аккредитации, но они просили продлить их в качестве временных бюро по делам, а согласно Венской конвенции таковых нет. Поэтому другого выхода не было“, – заявил Р. Мотузас агентству ELTA в понедельник.
„Это была хорошая возможность нормализовать дипломатические отношения, но не Литва их разорвала, не Литва ввела определенные санкции. Поэтому всё в руках Китая“, – подчеркнул староста фракции социал-демократов в Сейме.
Пока нет никаких признаков возможного улучшения отношений с Китаем
Однако, по словам председателя КИД, нет никаких признаков возможной нормализации дипломатических отношений между Литвой и Китаем в ближайшем будущем.
„Это ненормально, что с такой большой страной у нас нет дипломатических отношений, но мяч на стороне Китая. Всё же последние заявления показывают, что в ближайшее время Китай не желает потепления этих отношений и решения проблем“, – отметил Р. Мотузас.
В МИДе Литвы заявили, что после того, как в пятницу Пекину была вручена дипломатическая нота, трое сотрудников представительства, признанных нежелательными, должны были покинуть страну в течение недели – до 29 ноября. В опубликованном сообщении говорится, что упомянутые три сотрудника представительства были признаны нежелательными из-за деятельности, нарушающей Венскую конвенцию и законодательство Литвы.
Со своей стороны, в Офисе президента никак не прокомментировали ситуацию.
Между тем, Пекин уже отреагировал на дипломатическую ноту. Китай предупредил, что может принять „ответные меры“ против Литвы.
„Китай решительно осуждает и категорически отвергает эти безответственные и провокационные действия“, — говорится в заявлении представителя МИДа Китая.