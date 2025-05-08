2025.05.08 11:20

Литва выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
Jūrinės minos
Jūrinės minos
ФОТО: Kay Nietfeld | dpa / Scanpix

В четверг Сейм принял решение денонсировать Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. За выход из конвенции проголосовали 107, воздержались 3 парламентария, голосовавших против не было. Для выхода Литвы из конвенции требовалось одобрение не менее 85 парламентариев.

Министерство обороны объявило в начале марта о региональном решении денонсировать Конвенцию о противопехотных минах. Первоначально об этом шаге объявили страны Балтии и Польша, а вскоре то же самое сделала и Финляндия. В конце апреля это решение одобрил и Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).

Минобороны ранее отмечало, что после присоединения Литвы к Оттавской конвенции ситуация с безопасностью в регионе существенно ухудшилась, а военная угроза для стран, граничащих с Россией, возросла. Таким образом, выход из конвенции, по мнению Минобороны, усилит сдерживание России и позволит военным усилить контрмобильный эффект на поле боя.

Выход из конвенции вступит в силу через шесть месяцев после принятия решения.

По данным министерства, 32 страны мира не являются участниками Оттавской конвенции – в число этих стран входят сама Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай.

Литва ратифицировала конвенцию по противопехотным минам в 2003 году. Договор обязывает не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не хранить и не передавать противопехотные мины.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

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