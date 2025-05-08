Литва выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Министерство обороны объявило в начале марта о региональном решении денонсировать Конвенцию о противопехотных минах. Первоначально об этом шаге объявили страны Балтии и Польша, а вскоре то же самое сделала и Финляндия. В конце апреля это решение одобрил и Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).
Минобороны ранее отмечало, что после присоединения Литвы к Оттавской конвенции ситуация с безопасностью в регионе существенно ухудшилась, а военная угроза для стран, граничащих с Россией, возросла. Таким образом, выход из конвенции, по мнению Минобороны, усилит сдерживание России и позволит военным усилить контрмобильный эффект на поле боя.
Выход из конвенции вступит в силу через шесть месяцев после принятия решения.
По данным министерства, 32 страны мира не являются участниками Оттавской конвенции – в число этих стран входят сама Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай.
Литва ратифицировала конвенцию по противопехотным минам в 2003 году. Договор обязывает не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не хранить и не передавать противопехотные мины.
В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции.