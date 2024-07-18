Литва выходит из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

После выхода Литвы из этого международного соглашения больше не остается ограничений на закупку, накопление, а в случае войны и применение кассетных боеприпасов.

Выход из конвенции поддержали 103 члена Сейма, против проголосовал один депутат, четверо воздержались.

Один из инициаторов вопроса, министр обороны Лауринас Кащюнас, утверждает, что к выходу из конвенции побудило изменение геополитической ситуации.

„Такие конвенции весомы, когда все страны их придерживаются. В данном случае проблема в том, что Российская Федерация, осуществляющая агрессию против Украины и имеющая империалистические амбиции, не следует этим правилам“, - заявил Л. Кащюнас на заседании Сейма.