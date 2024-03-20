Литва выделяет 35 млн евро на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

"У Украины нет недостатка ни в воле, ни в способностях защищать свою свободу и свободу Европы, но она сталкивается со значительной нехваткой боеприпасов, поэтому эта инициатива очень необходима. Литва, которая поддерживает все форматы поддержки Украины, также внесет свой вклад, чтобы Украина могла эффективно защищаться от российской агрессии", - сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

В рамках этой инициативы страны участвуют в совместной закупке и передаче боеприпасов Украине, определяя возможные запасы боеприпасов или источники быстрого производства для приобретения.

Литва подтвердила свое участие в инициативе в начале марта во время беседы премьер-министра с главой правительства Чехии Петром Фиалой.