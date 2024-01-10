Литва выделит Украине 200 млн евро военной помощи

"Вооружение и техника, поставляемые Литвой и союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Литва не устанет поддерживать борьбу Украины за свободу, как и мы сами на протяжении 50 лет не уставали добиваться восстановления независимости Литвы", - цитируется в пресс-релизе А. Анушаускас.
Как указывает Минобороны, в этом году Украине будет передана оставшаяся часть техники, приобретенной в прошлом году: грузовики, пикапы, автомобили скорой помощи, различные прицепы и погрузчики. Также будут переданы беспилотники, противодронные системы, системы дистанционного подрыва, боеприпасы и магазины, комплекты теплой одежды и различное зимнее снаряжение.
200 млн евро на новые приобретения
В этом году Минобороны планирует ряд новых закупок для Украины. Согласно подготовленному плану поддержки Украины на 2024-2026 годы, на них запланировано около 200 млн евро.
Сообщается, что большая часть новейшей поддержки ориентирована на нужды формируемой Литвой Коалиции по разминированию Украины, поэтому будут закуплены различное саперное оборудование, погрузчики, бензовозы, а также боеприпасы и сухие пайки. Эта поддержка будет передана Украине в 2024-2025 годах.
"Для достижения целей коалиции, в том числе для закупки инструментов и оборудования, необходимых для разминирования территории Украины, создается фонд. Таким образом, участие Литвы в восстановлении военного потенциала Украины будет развиваться не только путем реагирования на неотложные потребности, но и путем создания долгосрочных военных украинских саперных подразделений, которые будут должным образом оснащены оборудованием и техникой и будут соответствовать стандартам армий западных стран", - сказал министр обороны.
Помимо вклада в фонд Коалиции по разминированию Украины, Литва в этом году продолжит выделять средства в другие международные фонды поддержки Украины и покроет расходы, связанные с подготовкой украинских солдат.
До конца 2024 года планируется обучить около 3 тыс. украинских военных, также продолжится реабилитация раненых солдат.