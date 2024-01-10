Литва выделит Украине 200 млн евро военной помощи

"Вооружение и техника, поставляемые Литвой и союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Литва не устанет поддерживать борьбу Украины за свободу, как и мы сами на протяжении 50 лет не уставали добиваться восстановления независимости Литвы", - цитируется в пресс-релизе А. Анушаускас.

Как указывает Минобороны, в этом году Украине будет передана оставшаяся часть техники, приобретенной в прошлом году: грузовики, пикапы, автомобили скорой помощи, различные прицепы и погрузчики. Также будут переданы беспилотники, противодронные системы, системы дистанционного подрыва, боеприпасы и магазины, комплекты теплой одежды и различное зимнее снаряжение.

200 млн евро на новые приобретения

В этом году Минобороны планирует ряд новых закупок для Украины. Согласно подготовленному плану поддержки Украины на 2024-2026 годы, на них запланировано около 200 млн евро.