Литва выделит Украине 1 млн евро на подготовку к вступлению в ЕС

Как сообщает Министерство иностранных дел, цель проекта – помочь украинским учреждениям государственного сектора и их работникам в управлении и координировании процессов интеграции в Европейский союз (ЕС), выполнении переводов нормативно-правовых актов и обеспечении информирования общественности о процессе евроинтеграции Украины.
„Я точно знаю, что Украина, как и Молдова, обязательно станут членами ЕС. Процесс будет непростым, поэтому Литва присоединяется к Европейской Комиссии, чтобы помочь украинским министрам, вице-министрам, парламентариям и переговорщикам понять масштаб вызова и должным образом подготовиться к нему“, – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
На реализацию проекта, длящегося третий год, ЕК выделяет 10 млн евро. Ожидается, что финансирование будет предоставлено в три этапа: в 2025 и 2026 годы – по 330 тыс. евро, а в 2027 году – 340 тыс. евро. Проект реализует Центральное агентство управления проектами (ЦАУП).