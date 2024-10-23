Литва выделит Украине 1 млн евро на подготовку к вступлению в ЕС

Как сообщает Министерство иностранных дел, цель проекта – помочь украинским учреждениям государственного сектора и их работникам в управлении и координировании процессов интеграции в Европейский союз (ЕС), выполнении переводов нормативно-правовых актов и обеспечении информирования общественности о процессе евроинтеграции Украины.

„Я точно знаю, что Украина, как и Молдова, обязательно станут членами ЕС. Процесс будет непростым, поэтому Литва присоединяется к Европейской Комиссии, чтобы помочь украинским министрам, вице-министрам, парламентариям и переговорщикам понять масштаб вызова и должным образом подготовиться к нему“, – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.