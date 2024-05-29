Литва выделит 5 млн евро на восстановление школ и детских садов в Украине

„На фоне продолжающейся российской войны против Украины мы должны помочь украинцам сохранить надежду на будущее. Для этого чрезвычайно важна возможность осуществлять просвещение молодого поколения даже в условиях войны с обеспечением обучения детей, несмотря на постоянный риск авиаударов. (...) Выделенные Литвой 5 млн евро дополнят двусторонние проекты по восстановлению, реализуемые в нашей сфере образования, и будут способствовать расширению поддержки со стороны международного сообщества“, – заявила министр финансов Г. Скайсте.
Как сообщается в пресс-релизе министерства, литовская поддержка будет переведена на счет Министерства образования и науки Украины в Национальном банке Украины. Средства на двусторонней основе будут выделены из средств, заимствованных от имени государства.
По оценке Всемирного банка, ущерб, нанесенный Украине, составляет 450 млрд евро, а базовые затраты на восстановление в 2024 г. составят 14 млрд долларов США. Поддержку на восстановление и реконструкцию собирают ЕС, западные партнеры и международные финансовые институты.
Размер литовской поддержки, оказываемой Украине с начала войны, составляет 1,5 проц. ВВП Литвы.
В двустороннем порядке с начала войны Украине уже переведено 20 млн евро.