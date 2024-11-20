2024.11.20 10:42

Литва выделит 10 млн евро на восстановление Украины через фонд Всемирного банка

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Karas
Karas
ФОТО: YURIY DYACHYSHYN | Scanpix

Литва внесет 10 млн евро в Целевой фонд освобождения, восстановления, реконструкции и реформ Украины Всемирного банка, сообщает Министерство финансов. Это – второй вклад Литвы – в декабре 2022 года на эти цели было выделено 5 млн евро.

„Война России против Украины продолжается уже 1000 дней, а Литва продолжает решительно поддерживать Украину в финансовом, гуманитарном и военном плане. Учитывая тот факт, что этот фонд Всемирного банка позволяет эффективно оказывать поддержку в восстановлении жизненно важной инфраструктуры в обороняющейся стране, обеспечивать предоставление государственных услуг и поддерживать образование, здравоохранение, жилищный и другие секторы, мы выделяем дополнительный взнос в него в размере 10 млн евро“, - сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

Ожидается, что средства будут переведены в фонд в ближайшие дни, после завершения необходимых юридических процедур.

По данным ведомства, с момента создания фонда в декабре 2022 года к нему присоединились 17 стран-доноров, в том числе Литва. За два года фонд мобилизовал почти 2 млрд долларов США, из которых 1,2 млрд уже выплачено на проекты.

С начала войны России против Украины Литва предоставила последней стране в общей сложности более 1,5 млрд евро в виде военной, финансовой и гуманитарной поддержки.

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