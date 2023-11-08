Литва выделила Украине 2 млн евро на устранение социальных последствий войны

"Литва неустанно поддерживает Украину и ее народ и вносит свой вклад в различные инициативы через инструменты Европейского союза и международных финансовых учреждений. Сила Украины – в ее народе и его решимости бороться с агрессором, поэтому важно обеспечить поддержку не только украинского бюджета для сохранения экономической стабильности, но не менее важно сосредоточиться на социальных последствиях войны и обеспечить основные потребности внутренне перемещенных лиц, расширить возможности трудоустройства лиц, пострадавших от войны. (...)", – говорит министр финансов Гинтаре Скайсте.
В министерстве отмечают, что цель украинской программы Фонда действий по обеспечению гендерного равенства и равноправия ЕБРР – создание бизнес-среды и развитие человеческого капитала для закрепления возможности трудоустройства ветеранов войны, инвалидов и других лиц, пострадавших от российской войны в Украине. По программе этим лицам также оказывается психологическая помощь.
Украинский фонд солидарности БРСЕ поддерживает внутренне перемещенных лиц в Украине и вносит вклад в восстановление Украины.
Средства из этого фонда будут направлены на удовлетворение различных социальных потребностей, возникших в результате войны, таких как обеспечение благополучия и интеграции вынужденных переселенцев, восстановление социальной инфраструктуры важнейших районов страны – капитальный ремонт поврежденных многоквартирных домов, обеспечение более устойчивых жилищных решений, а также укрепление потенциала Министерства восстановления Украины.
Литва планирует перевести средства в оба этих фонда до конца 2023 года.