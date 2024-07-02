2024.07.02 18:10

Литва вручила российским дипломатам ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
МИД Литвы
МИД Литвы
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Во вторник в Министерство иностранных дел Литвы (МИД) были вызваны представители посольства России в Вильнюсе, где им была вручена нота протеста в связи с нарушением воздушного пространства Литвы.

По данным министерства, инцидент произошел вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании „Победа“, следовавший из аэропорта Внуково в Москве в аэропорт Храбров в Калининградской области России, незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и пробыл там около минуты.

В связи с данным инцидентом МИД выразил протест представителям посольства России и потребовал от ответственных российских ведомств как можно скорее дать разъяснения и принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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