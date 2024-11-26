2024.11.26 15:43

Литва вручила ноту протеста представителю РФ против военных преступлений в Украине

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Rusijos ambasada
Rusijos ambasada
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Во вторник временному поверенному в делах посольства РФ Александру Елкину, которого вызвали в МИД Литвы, вручена нота, выражающая решительный протест против продолжающихся преступлений против Украины и ее народа.

В октябре-ноябре этого года зафиксировано как минимум три случая, когда российские военные расстреливали безоружных украинских солдат. В МИД отмечают, что число жертв этих атак могло превысить два десятка.

„Россия продолжает агрессию против Украины и все чаще обстреливает украинские города и их жителей, а также критически важную инфраструктуру в них, с ужасающей регулярностью появляются сообщения о расстрелах беззащитных украинских военнопленных российскими войсками и других военных преступлениях“, - указывается в сообщении министерства.

Во вторник, когда А. Елкину была вручена нота, также было подчеркнуто, что, если руководство и правоохранительные органы России не примут меры по расследованию и предотвращению этих преступлений, они будут считаться соучастниками этих преступлений.

В ходе встречи министерство еще раз потребовало прекратить незаконную агрессию против Украины, прекратить любые боевые действия, вывести свои вооруженные силы со всей территории Украины и компенсировать Украине весь ущерб, понесенный в результате военной агрессии России.

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