Литва вручила ноту протеста представителю РФ против военных преступлений в Украине

В октябре-ноябре этого года зафиксировано как минимум три случая, когда российские военные расстреливали безоружных украинских солдат. В МИД отмечают, что число жертв этих атак могло превысить два десятка.
„Россия продолжает агрессию против Украины и все чаще обстреливает украинские города и их жителей, а также критически важную инфраструктуру в них, с ужасающей регулярностью появляются сообщения о расстрелах беззащитных украинских военнопленных российскими войсками и других военных преступлениях“, - указывается в сообщении министерства.
Во вторник, когда А. Елкину была вручена нота, также было подчеркнуто, что, если руководство и правоохранительные органы России не примут меры по расследованию и предотвращению этих преступлений, они будут считаться соучастниками этих преступлений.
В ходе встречи министерство еще раз потребовало прекратить незаконную агрессию против Украины, прекратить любые боевые действия, вывести свои вооруженные силы со всей территории Украины и компенсировать Украине весь ущерб, понесенный в результате военной агрессии России.