Литва вручила ноту протеста представителю РФ против военных преступлений в Украине

В октябре-ноябре этого года зафиксировано как минимум три случая, когда российские военные расстреливали безоружных украинских солдат. В МИД отмечают, что число жертв этих атак могло превысить два десятка.

„Россия продолжает агрессию против Украины и все чаще обстреливает украинские города и их жителей, а также критически важную инфраструктуру в них, с ужасающей регулярностью появляются сообщения о расстрелах беззащитных украинских военнопленных российскими войсками и других военных преступлениях“, - указывается в сообщении министерства.