Литва возможно обжалует решение ЕСПЧ по делу иностранца, находившегося в тюрьме ЦРУ

"Суд принял решение на основании предыдущего дела – тогда Литва попросила пересмотреть запрос, и он был отклонен – ​​возможно, на этот раз ждет аналогичный сценарий. Но это не значит, что Литва не может его обжаловать", - в среду Elta сказал пресс-секретарь министра юстиции Паулюс Жеймис.

По его словам, решение о подаче жалобы будет принято консенсусом всех ведомств, названных в решении суда ответственными – министерств иностранных дел и юстиции, а также Генеральной прокуратуры.

"Пока анализируются аргументы, которые убедили суд в нарушении Европейской конвенции по правам человека", - добавил П. Жеймис.

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что в деле о незаконном тюремном заключении гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль-Хавсави была нарушена Европейская конвенция по правам человека. М. аль-Хавсави якобы содержался в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Литве.