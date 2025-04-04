Литва внимательно следит за учениями "Запад-2025": НАТО готово реагировать

„Определенные действия планируются в зависимости от того, что мы увидим с другой стороны – сколько российских и белорусских сил будет задействовано в ходе учений. Это точно не останется без внимания. Я не хотел бы вдаваться в подробности того, какой будет реакция, но это не просто какое-то мероприятие. (Учения – ELTA) оцениваются серьезно“, - в пятницу в Брюсселе заверил журналистов К. Будрис.
„Мы посмотрим по типу сил, по масштабу, по географическому положению. НАТО, безусловно, на основе этого будет формировать свое присутствие или ответ“, - добавил он.
Москва и Минск в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения „Запад“. Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.
Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц граничащих с Россией и Беларусью стран по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.
Хотя подобные учения проводились каждые два года с 2009 года, в 2023 году они были отменены. Как пояснил Арвидас Анушаускас, занимавший в то время пост министра обороны, Москва мобилизовала всю свою военную мощь для войны в Украине и поэтому не имела необходимых возможностей для проведения учений.