Литва внимательно следит за учениями "Запад-2025": НАТО готово реагировать

„Определенные действия планируются в зависимости от того, что мы увидим с другой стороны – сколько российских и белорусских сил будет задействовано в ходе учений. Это точно не останется без внимания. Я не хотел бы вдаваться в подробности того, какой будет реакция, но это не просто какое-то мероприятие. (Учения – ELTA) оцениваются серьезно“, - в пятницу в Брюсселе заверил журналистов К. Будрис.