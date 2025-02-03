Литва вместе с соседними странами попытается убедить Европу увеличить финансирование обороны

„Мы в этом не одни. Литва вместе с другими государствами, составляющими так называемый восточный фланг НАТО, во многих отношениях находимся на одной странице“, - заявил Г. Науседа журналистам LRT в понедельник в Брюсселе.

„Мы постараемся убедить наших коллег, что на этот раз угрозы накапливаются не только в отношении восточного фланга НАТО, но во всем ЕС. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте очень правильно сказал, что мы должны готовиться к войне, потому что этот путь – лучший способ избежать войны“, - подчеркнул глава государства.

По его словам, Литва могла бы стать примером для НАТО в плане финансирования обороны.