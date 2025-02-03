Литва вместе с соседними странами попытается убедить Европу увеличить финансирование обороны

„Мы в этом не одни. Литва вместе с другими государствами, составляющими так называемый восточный фланг НАТО, во многих отношениях находимся на одной странице“, - заявил Г. Науседа журналистам LRT в понедельник в Брюсселе.
„Мы постараемся убедить наших коллег, что на этот раз угрозы накапливаются не только в отношении восточного фланга НАТО, но во всем ЕС. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте очень правильно сказал, что мы должны готовиться к войне, потому что этот путь – лучший способ избежать войны“, - подчеркнул глава государства.
По его словам, Литва могла бы стать примером для НАТО в плане финансирования обороны.
„Литве есть что предложить в отношении НАТО. Прежде всего, она может подать собственный пример, уже тратя 4 проц. своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону“, - сказал Г. Науседа.
Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону Литвы 5-6 проц. ВВП.
Президент США Дональд Трамп пригрозил европейцам расторгнуть пакт о коллективной обороне НАТО, если они не будут инвестировать достаточно средств в свою оборону. Он призывает союзников выделять больше средств на оборону и требует, чтобы расходы на оборону каждого члена составляли 5 проц. ВВП.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в воскресенье призвал Германию значительно увеличить расходы на оборону, а также увеличить производство оружия. По его словам, Альянс должен готовиться к войне.
Представленные в конце прошлого года данные немецкой разведки свидетельствовали о том, что российская армия может напасть на страны НАТО до 2030 году.