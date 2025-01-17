Литва в период с 2026 по 2030 год будет выделять на оборону 5-6% ВВП

„Вероятность российской военной агрессии остается реальной, но она не неизбежна. Мы должны значительно активизировать усилия по укреплению обороны и сдерживания и выделить на эти цели больше ресурсов“, - подчеркнул Г. Науседа.

„В ходе заседания Госсовета обороны мы приняли поистине историческое и очень своевременное решение об устойчивом финансировании системы национальной обороны. Мы договорились, что в период 2026-2030 годов мы будем ежегодно выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта“, - заявил Г. Науседа на пресс-конференции, состоявшейся после заседания ГСО.

„Наша безопасность также обеспечивается членством в Альянсе, но оно будет эффективным только в том случае, если мы будем готовы защищать себя. Наши вооруженные силы должны иметь необходимое вооружение, технику, личный состав, припасы и получать все это вовремя. Только в этом случае инвестиции в оборону окупятся и окажут максимальный сдерживающий эффект“, - добавил он.

Г. Науседа подчеркивает, что дополнительные средства на оборону очень важны для формирования дивизии в Литве к 2030 году.