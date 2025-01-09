Литва в этом году планирует внести аванс за танки Leopard 2

„В настоящее время планируем это сделать (внести аванс в этом году – ELTA). Дополнительные 800 млн, которые предназначены для заимствований на оборону, дают нам такую возможность. Именно поэтому мы планируем эти действия. По сути, это будет означать, что не в 2036 г. (или когда мы планировали иметь этот танковый батальон), но к 2030 году мы должны его иметь“, – сказала в четверг Д. Шакалене в эфире радиостанции Žinių radijas.
По словам министра, с союзниками также ведутся переговоры об ускорении других закупок.
„Я очень надеюсь, что деньги на столе также станут дополнительным эффективным аргументом, чтобы мы могли двигаться быстрее“, – добавила социал-демократ.
В конце прошлого года министр обороны Д. Шакалене подписала договор на закупку 44 немецких танков Leopard 2. Тогда политик отметила, что после увеличения расходов на оборону ведутся переговоры о более ранней дате их поставки.
Год назад Служба государственной обороны (СГО) для тяжелого элемента формируемой дивизии Литовской армии – танкового батальона – решила закупить немецкие Leopard 2.