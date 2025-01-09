2025.01.09 09:22

Литва в этом году планирует внести аванс за танки Leopard 2

 
Аугусте Либерите
Leopard 2 и PKM CV90
Leopard 2 и PKM CV90
ФОТО: GERBEN VAN ES | Nyderlandų gynybos ministerijos nuotr.

Как заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, после повышения правительством лимита заимствований на оборону, Литва планирует внести аванс за немецкие танки Leopard 2 еще в этом году, что, по мнению политика, позволит сформировать танковый батальон к 2030 году.

„В настоящее время планируем это сделать (внести аванс в этом году – ELTA). Дополнительные 800 млн, которые предназначены для заимствований на оборону, дают нам такую ​​возможность. Именно поэтому мы планируем эти действия. По сути, это будет означать, что не в 2036 г. (или когда мы планировали иметь этот танковый батальон), но к 2030 году мы должны его иметь“, – сказала в четверг Д. Шакалене в эфире радиостанции Žinių radijas.

По словам министра, с союзниками также ведутся переговоры об ускорении других закупок.

„Я очень надеюсь, что деньги на столе также станут дополнительным эффективным аргументом, чтобы мы могли двигаться быстрее“, – добавила социал-демократ.

Dovilė Šakalienė

В конце прошлого года министр обороны Д. Шакалене подписала договор на закупку 44 немецких танков Leopard 2. Тогда политик отметила, что после увеличения расходов на оборону ведутся переговоры о более ранней дате их поставки.

Год назад Служба государственной обороны (СГО) для тяжелого элемента формируемой дивизии Литовской армии – танкового батальона – решила закупить немецкие Leopard 2.

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