2024.06.26 20:44

Литва увеличила расходы на оборону до рекордных 3% ВВП

 
ru.DELFI.lt
Št. srž. A. Čemerkos nuotr.
Št. srž. A. Čemerkos nuotr.
ФОТО: Krašto apsaugos ministerija

Расходы на оборону в Литве достигли исторического максимума в 2,3 миллиарда евро в этом году, что составляет 3,03% ВВП. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны в соцсети X.

„Благодаря утверждению сегодня дополнительных €136 миллионов, наш оборонный бюджет теперь составляет рекордные €2,3 миллиарда (3,03% ВВП)“, - говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что дополнительные средства позволят ускорить реализацию ключевых проектов для Вооруженных сил, „включая новые боевые машины пехоты и системы противовоздушной обороны“.

Напомним, минимальный порог расходов на обороны, который обязались выделять страны-члены НАТО, составляет 2% ВВП. На фоне продолжающейся войны России против Украины, Литва увеличивает расходы на оборону. Бизнес-сообщество выразило поддержку поднятию этого показателя до 4% ВВП, что поприветствовал президент Гитанас Науседа.

Ранее в этом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 23 члена НАТО будут тратить как минимум 2% ВВП на оборону в этому году.

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