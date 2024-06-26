Литва увеличила расходы на оборону до рекордных 3% ВВП

„Благодаря утверждению сегодня дополнительных €136 миллионов, наш оборонный бюджет теперь составляет рекордные €2,3 миллиарда (3,03% ВВП)“, - говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что дополнительные средства позволят ускорить реализацию ключевых проектов для Вооруженных сил, „включая новые боевые машины пехоты и системы противовоздушной обороны“.

Напомним, минимальный порог расходов на обороны, который обязались выделять страны-члены НАТО, составляет 2% ВВП. На фоне продолжающейся войны России против Украины, Литва увеличивает расходы на оборону. Бизнес-сообщество выразило поддержку поднятию этого показателя до 4% ВВП, что поприветствовал президент Гитанас Науседа.