Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из России, чтобы не допустить перевозку предметов для российской армии

Они используются для проверки как посылок, так и сами вагоны, сообщила в четверг Криминальная служба таможни (КСТ).
При этом используются и иные методы проверки, а в дальнейшем планируется ужесточать контроль.
Это ответ на непрекращающиеся попытки перевезти поездами из Калининградской области России военной продукции, предназначенной для российских военных, в основном – камуфляжной формы или ее частей, маскировочных сетей для военной техники.
Маскировочные сети относятся к военному грузу, и для их перевозки требуется единоразовое разрешение, выдаваемое уполномоченным лицом министра обороны Литвы. В настоящее время такие разрешения не выдаются.
Камуфляжные штаны и костюмы в соответствии с Регламентом Совета относятся к одежде, специально предназначенной для маскировки.
Эти грузы, которые, по оценкам таможенников, предназначены для российских сил, воюющих против Украины, обычно отправляются членами различных добровольческих организаций, действующих в Калининградской области России.
Такие конфискованные товары Литовская таможня передает в качестве поддержки Украине.