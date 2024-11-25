Литва усилит поддержку Украины: 10 миллионов евро на развитие оборонной промышленности

Президент подчеркнул, что Литва продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине, наша страна готова инвестировать в украинскую оборонную промышленность и развивать совместные проекты. Глава государства отметил, что Литва будет и дальше поддерживать Украину в приоритетных для нее направлениях, продолжая участвовать в закупках боеприпасов, элементов ПВО, литовских дронов, антидронов и других необходимых систем и вооружений. Кроме того, 30 миллионов евро будет выделено Коалиции по разминированию, которую возглавляют Литва и Исландия.
„Мы прекрасно понимаем, что Украине необходимо оружие и боеприпасы для защиты от агрессора. Для этого важна не только эффективная помощь со стороны союзников, но и функционирующая в полную силу оборонная промышленность Украины. В следующем году Литва направит 10 миллионов евро на проекты украинской оборонной промышленности, также 10 миллионов евро будет выделено на проект по производству „Паляница“ – украинских ракет-дронов“, – сказал Г. Науседа.
Президент отметил, что с начала войны России против Украины Литва оказала помощь Украине на сумму более 700 миллионов евро, в этом году объем поддержки составляет более 0,25 проц. ВВП страны. Глава государства подчеркнул, что и в дальнейшем этот процентный уровень будет сохраняться на основе двустороннего соглашения о безопасности, подписанного в этом году с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как указывается в сообщении, Г. Науседа подчеркнул, что в будущем военная помощь Литвы Украине не уменьшится и будет целевым образом направляться на приоритетные сферы и проекты, согласованные с Украиной.