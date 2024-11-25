Литва усилит поддержку Украины: 10 миллионов евро на развитие оборонной промышленности

Президент подчеркнул, что Литва продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине, наша страна готова инвестировать в украинскую оборонную промышленность и развивать совместные проекты. Глава государства отметил, что Литва будет и дальше поддерживать Украину в приоритетных для нее направлениях, продолжая участвовать в закупках боеприпасов, элементов ПВО, литовских дронов, антидронов и других необходимых систем и вооружений. Кроме того, 30 миллионов евро будет выделено Коалиции по разминированию, которую возглавляют Литва и Исландия.

„Мы прекрасно понимаем, что Украине необходимо оружие и боеприпасы для защиты от агрессора. Для этого важна не только эффективная помощь со стороны союзников, но и функционирующая в полную силу оборонная промышленность Украины. В следующем году Литва направит 10 миллионов евро на проекты украинской оборонной промышленности, также 10 миллионов евро будет выделено на проект по производству „Паляница“ – украинских ракет-дронов“, – сказал Г. Науседа.