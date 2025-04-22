Литва совместно со Швецией, Финляндией и Норвегией ведет переговоры о совместной закупке гусеничных БМП CV-90

„В настоящее время наше внимание сосредоточено на возможной скоординированной закупке боевых машин пехоты CV-90, совместно со Швецией, Литвой, Финляндией и Норвегией. Возможная скоординированная закупка усилит наш военный потенциал в регионе Балтийского моря. Это углубит оборонные отношения Швеции с Литвой на двусторонней основе“, — заявил премьер-министр Швеции во вторник после встречи с Г. Палуцкасом.

„Скоординированная закупка ускорит поставки, сократит расходы и принесет пользу нашим промышленным отношениям. С появлением CV-90 практически во всех странах Северной Европы и Балтии мы также сможем улучшить нашу операционную совместимость и безопасность поставок. Поэтому в настоящее время готовится заявление о намерениях по сотрудничеству в области CV-90, и Швеция, безусловно, с нетерпением ждет возможности предпринять эти конкретные шаги вперед“, — добавил он.