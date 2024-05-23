Литва призывает остановить работу Белорусской АЭС

"Ровно год назад мы обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси с просьбой оценить вопросы безопасности, поднятые ГИБАЭ в отношении Белорусской АЭС. С тех пор мы получали из Беларуси лишь общую информацию о регулировании ядерной и радиационной безопасности в Беларуси. Мы видим, что проблемы безопасности действующей АЭС до сих пор не решаются", - сказала глава ГИБАЭ Михаил Демченко в опубликованном в четверг сообщении.
По мнению инспекции, о безответственном подходе к безопасности все чаще свидетельствуют внеплановые остановки энергоблоков Белорусской АЭС и колебания мощности, вырабатываемой действующими блоками. Однако Беларусь не делится информацией о внеплановых остановках энергоблоков и их затянувшихся ремонтах, не поясняет причины, по которым их приходится останавливать, какие работы проводятся.
Отмечается, что ГИБАЭ все еще ждет ответов на поднятые вопросы безопасности. Также просит объяснить опубликованную в публичном пространстве информацию о загрязнении контура охлаждения реактора 2-го энергоблока органическими веществами, загрязнении вторичного циркуляционного контура 1-го энергоблока радионуклидами, недостатках монтажа корпуса реактора, выявленных дефектах и незавершенных работах.
Беларусь также просят предоставить информацию о предельных значениях активности радионуклидов, выбрасываемых в окружающую среду.
Кроме того, ГИБАЭ призывает МЧС и другие ответственные белорусские ведомства публиковать рекомендации, сделанные в ходе международных экспертных миссий, и результаты их реализации, предоставлять дополнительную информацию, необходимую для более точного прогнозирования потенциальных аварийных выбросов.
Копии письма, отправленного ГИБАЭ, были направлены в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейскую комиссию, Европейскую группу по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG) и Ассоциацию западноевропейских органов регулирования ядерной безопасности (WENRA).