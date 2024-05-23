Литва призывает остановить работу Белорусской АЭС

"Ровно год назад мы обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси с просьбой оценить вопросы безопасности, поднятые ГИБАЭ в отношении Белорусской АЭС. С тех пор мы получали из Беларуси лишь общую информацию о регулировании ядерной и радиационной безопасности в Беларуси. Мы видим, что проблемы безопасности действующей АЭС до сих пор не решаются", - сказала глава ГИБАЭ Михаил Демченко в опубликованном в четверг сообщении.