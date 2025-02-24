Литва призывает к созданию альтернативного оборонного союза в Балтийском регионе

„У нас не должно быть никаких иллюзий. НАТО как гарант коллективной безопасности является очень важным и существенным фактором. Сегодня нет никаких оснований сомневаться в том, что он не сработает. Однако необходимо иметь как план Б, так и план В“, - заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме в понедельник.
„Говоря о других планах, я думаю, что, когда речь идет о государствах, окружающих Балтийское море, у нас должна быть оборонная альтернатива, не конкурирующая с НАТО. Если бы случилось так, что кто-то бы это заблокировал, рассматривал, стоит ли сопротивляться, этот региональный оборонный альянс был бы очень важен“, - добавил он.
Политик также подчеркнул, что в нынешнем геополитическом контексте Европе нужен четкий лидер. В качестве возможного варианта он назвал Ф. Мерца, председателя консервативной партии, победившей на национальных выборах в Германии.
„Сегодня Европе нужно искать лидера, который продемонстрирует лидерство. То, что происходит в Европе – это наше дело, дело Европы. Жаль, что мы не можем найти лидера, который сможет объединить наши страны и предложить решения. Много встреч, много ужинов, много разговоров, но нет решений. Возможно, канцлер Германии станет тем лидером, который попытается сказать, что европейцы должны сначала решать свои вопросы в первую очередь здесь, в Европе“, - сказал С. Сквернялис.