Литва призывает к созданию альтернативного оборонного союза в Балтийском регионе

„Сегодня Европе нужно искать лидера, который продемонстрирует лидерство. То, что происходит в Европе – это наше дело, дело Европы. Жаль, что мы не можем найти лидера, который сможет объединить наши страны и предложить решения. Много встреч, много ужинов, много разговоров, но нет решений. Возможно, канцлер Германии станет тем лидером, который попытается сказать, что европейцы должны сначала решать свои вопросы в первую очередь здесь, в Европе“, - сказал С. Сквернялис.