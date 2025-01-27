Литва призывает ЕС к действиям после повреждений кабелей в Балтийском море

После того как в воскресенье утром стало известно, что в Балтийском море поврежден подводный оптический кабель Латвийского государственного радио и телецентра (LVRTC), министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что Литва очень серьезно относится к ситуации. Кроме того, по его словам, с учетом того, что в последнее время подобные инциденты участились, было бы наивно полагать, что это – случайности. Кроме того, во время своего визита в Брюссель в понедельник он заверил, что Евросоюз должен реагировать на подобные ситуации.