Литва призывает ЕС к действиям после повреждений кабелей в Балтийском море

„Каждый из этих инцидентов стоит очень серьезных денег, и здесь, видимо, следует говорить о финансовой поддержке государств, которые сталкиваются с такого рода провокациями или саботажем. Не сомневаюсь, что это будет обсуждаться в Евросовете или хотя бы на уровне Совета министров ЕС“, – заявил Г. Палуцкас журналистам после встречи с президентом в понедельник.
„Довелось побеседовать как с премьер-министром Латвии, так и с премьер-министром Эстонии по поводу развития определенных приграничных зон, инфраструктуры, инвестиций и подобных вопросов, потому что каждый такой инцидент снижает склонность иностранных инвесторов к инвестированию, снижает чувство безопасности и надежности критической инфраструктуры. Поэтому важно, чтобы так называемые приграничные государства не остались в зоне постоянной тревоги и опасности. Здесь важны европейские инвестиции“, – подчеркнул он.
Только НАТО может реагировать в международных водах
Между тем, на вопрос, может ли Литва последовать примеру Швеции или Финляндии и перехватывать совершающие саботаж суда, Г. Палуцкас ответил, что действовать можно только в том случае, если провокации будут совершаться в зоне экономических интересов Литвы.
„Ни одно из государств Балтийского моря не стремится к дополнительной эскалации и преднамеренному перехвату того или иного судна. (...) Однако если эти действия происходят в зоне экономических интересов Литвы, то в таких случаях мы можем предпринимать определенные действия, но если это происходит в международных водах, то здесь может реагировать только НАТО или аналогичные ведомства или службы“, – пояснил премьер-министр.
После того как в воскресенье утром стало известно, что в Балтийском море поврежден подводный оптический кабель Латвийского государственного радио и телецентра (LVRTC), министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что Литва очень серьезно относится к ситуации. Кроме того, по его словам, с учетом того, что в последнее время подобные инциденты участились, было бы наивно полагать, что это – случайности. Кроме того, во время своего визита в Брюссель в понедельник он заверил, что Евросоюз должен реагировать на подобные ситуации.
В конце декабря прошлого года вышел из строя подводный электрический кабель, соединяющий Эстонию и Финляндию.
Финляндию и Эстонию соединяют два кабеля EstLink — мощностью 350 МВт и 650 МВт. 25 декабря в 12.26 час. из-за аварии была отключена линия постоянного тока EstLink 2 мощностью 650 МВт. Эстонские и финские системные операторы Elering и Fingrid проводят работы и пытаются найти место неисправности в Балтийском море.
По предварительным данным финских должностных лиц, основная версия поломки электрокабеля EstLink 2 – саботаж, поскольку 25 декабря, помимо данного электрокабеля, были повреждены еще 3 морских кабеля.
Тогда же президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X призвал предотвратить риск, исходящий от кораблей российского теневого флота.