2025.02.28 12:04

Литва присоединяется к международному заявлению к годовщине смерти Немцова

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kremlin's critic Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow
Kremlin's critic Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow
ФОТО: Reuters/Scanpix

В ознаменование 10-й годовщины убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова Литва присоединилась к заявлению группы стран. В нем говорится, что Б. Немцов мужественно боролся с режимом Путина и осудил российское вторжение в Украину, начавшееся в 2014 году, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

„Сегодня мы вспоминаем Бориса Немцова, известного российского политика, активиста борьбы с коррупцией и лидера оппозиции, который был застрелен недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года, всего через несколько часов после того, как он призвал своих соотечественников поддержать марш против вторжения России в Крым в 2014 году. Мы помним видение демократической России Б. Немцова и чтим его мужество противостоять режиму Владимира Путина, которое вдохновило многих“, - говорится в заявлении.

„В последнюю неделю своей жизни Б. Немцов организовал митинг против вторжения России в Украину в 2014 году и подготовил доклад, доказывающий, что российские войска находятся на востоке Украины. Ранее он опубликовал несколько подробных отчетов о коррупции в Кремле, напрямую связанной с В. Путиным. Активность Б. Немцова в защиту демократии и свободы, а также его работа с другими видными деятелями оппозиции воспринимались как угроза Кремлю“, - заявляют страны-подписанты.

Заявление было опубликовано в четверг Чехией, Данией, Эстонией, Канадой, Латвией, Польшей, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Францией, Румынией, Финляндией, Швецией и Германией.

В 2017 году суд признал бывшего сотрудника силовых структур из Чечни виновным в убийстве Б. Немцова и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Еще четверо мужчин были признаны виновными в соучастии.

Однако семья и сторонники убитого оппозиционного политика утверждают, что власти не привлекли к ответственности настоящих заказчиков преступления.

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