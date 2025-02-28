Литва присоединяется к международному заявлению к годовщине смерти Немцова

„Сегодня мы вспоминаем Бориса Немцова, известного российского политика, активиста борьбы с коррупцией и лидера оппозиции, который был застрелен недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года, всего через несколько часов после того, как он призвал своих соотечественников поддержать марш против вторжения России в Крым в 2014 году. Мы помним видение демократической России Б. Немцова и чтим его мужество противостоять режиму Владимира Путина, которое вдохновило многих“, - говорится в заявлении.