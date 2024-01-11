Литва присоединилась к штабу морских ударных сил и сил поддержки НАТО

Как указывает армия, во время церемонии присоединения командующий Военно-морскими силами капитан Гедрюс Пременецкас также принял участие в двусторонней встрече с командующим STRIKFORNATO и VI флотом ВМС США вице-адмиралом Томасом Иши, в ходе которой они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря и дальнейшее сотрудничество.

Морские ударные силы и силы поддержки НАТО были созданы в 2012 году после подписания меморандума о взаимопонимании между 13 странами НАТО: Данией, Францией, Германией, Грецией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Испанией, Турцией, Великобританией и США.