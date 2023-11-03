Литва примет участие во встрече "Едины за Молдову"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kišiniovas
Kišiniovas
ФОТО: Orijus Gasanovas

В пятницу председатель парламентского Комитета по европейским делам (КЕД) Радвиле Моркунайте-Микуленене и председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павиленис отправляются в Кишинев, где примут участие во встрече "Едины за Молдову".

"Мы надеемся, что в ноябре Еврокомиссия предложит начать переговоры о членстве в ЕС не только с Украиной, но и с Молдовой, которой понадобится большая помощь в ходе предстоящих переговоров. (...) Наш опыт в этой области очень важен для Молдовы", - отметила Р. Моркунайте-Микуленене.

"Мы создали подобную парламентскую организацию вместе с Андрюсом Кубилюсом для Украины, и это нам очень помогло собрать необходимую политическую поддержку для исторических решений ЕС о статусе кандидатов для Украины и Молдовы, а теперь и для начала переговоров с этими странами. Мы помогли Украине, поможем и Молдове", - сказал Ж. Павиленис.

Мероприятие "Едины за Молдовы" организовано Комитетом по иностранным делам и европейской интеграции Парламента Молдовы. В ходе него ожидаются дискуссии по вопросам европейской интеграции, экономического развития, энергетической безопасности и устойчивости безопасности.

В июне прошлого года Молдове был официально присвоен статус кандидата в ЕС.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии