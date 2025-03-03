Литва поздравила Латвию с первым "Оскаром" и передала "мяу" от котика Ранго

В категории „Лучший полнометражный анимационный фильм“ победила картина FLOW („Поток“), созданная режиссером Гинтсом Зилбалодисом и его командой. В твите, опубликованном официальным аккаунтом литовского МИД, выражена радость за соседей:

Особое внимание пользователей соцсетей привлекла фраза про „мяу от нашего коташе Ранго“. Речь идет о маленьком черном котенке, которого сотрудники литовского МИД спасли и приютили. Котенок, названный Рангас (или Ранго), теперь обитает в отделе стратегических коммуникаций.