2025.03.03 17:00

Литва поздравила Латвию с первым "Оскаром" и передала "мяу" от котика Ранго

 
ru.DELFI.lt
Кадр "Поток"
Кадр "Поток"
ФОТО: delfi.lv

Министерство иностранных дел Литвы тепло поздравило своих латвийских коллег с исторической победой – получением первого в истории Латвии „Оскара“.

В категории „Лучший полнометражный анимационный фильм“ победила картина FLOW („Поток“), созданная режиссером Гинтсом Зилбалодисом и его командой. В твите, опубликованном официальным аккаунтом литовского МИД, выражена радость за соседей:

Особое внимание пользователей соцсетей привлекла фраза про „мяу от нашего коташе Ранго“. Речь идет о маленьком черном котенке, которого сотрудники литовского МИД спасли и приютили. Котенок, названный Рангас (или Ранго), теперь обитает в отделе стратегических коммуникаций.

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