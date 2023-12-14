Литва подписала контракт на приобретение новой системы NASAMS

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министерство обороны приступает ко второму этапу приобретения системы ПВО средней дальности. Как указывает министерство, на этой неделе был подписан контракт на приобретение системы NASAMS стоимостью 200 млн евро, часть которой должна поступить в Литву в 2026 году.

"В настоящее время система NASAMS уже имеется и успешно эксплуатируется Литовской армией, поэтому дополнительная закупка системы NASAMS не вызовет проблем с интеграцией. Кроме того, уже имеется большой опыт работы с этой системой, персонал обучен и готов к работе с ней", - цитируется в сообщении заместитель министра обороны Грета Моника Тучкуте, подписавшая договор о приобретении.

Стоимость новой приобретаемой системы составляет около 200 млн евро.

В эту сумму также входят компоненты системы, пакет запасных частей и инструментов, обучение операторов и технического персонала, а также интеграция существующих и закупаемых систем.

Контракт на покупку заключен с норвежской компанией "Kongsberg Defense and Aerospace", производящей систему.

Первый этап приобретения NASAMS был начат Минобороны в 2016 году.

Система была доставлена в Литву в 2020 году, а после завершения подготовки персонала была интегрирована в армию в 2022 году.

NASAMS – наиболее широко используемая система ПВО средней дальности в странах НАТО, которая, по словам министерства, соответствует требованиям обороноспособности Литвы.

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