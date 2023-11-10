Литва поддерживает направление демократического развития Армении

"Литва ценит выбранное Арменией направление демократического развития и твердо поддерживает посреднические усилия ЕС по достижению мирного, устойчивого и всеобъемлющего решения конфликта между Арменией и Азербайджаном дипломатическими средствами", - сказал Й. Сурвила.

Министерство иностранных дел (МИД) отмечает, что Литва активно стремится к более значимому и глубокому сотрудничеству между Европейским союзом (ЕС) и Арменией и поддержке ЕС, направленной на укрепление безопасности и устойчивости Армении, а также к осуществлению экономической диверсификации.

"Литва готова укреплять двусторонние отношения в сферах безопасности, энергетики, торговли, науки и технологий, помогая Армении в проведении демократических реформ", - говорится в сообщении МИД.