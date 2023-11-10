Литва поддерживает направление демократического развития Армении

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Armėnijos vėliava
Armėnijos vėliava
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Литва поддерживает направление демократического развития Армении, сказал заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила, который в четверг в Вильнюсе встретился со своим коллегой Паруйром Оганесяном, приехавшим для участия в Форуме будущего демократии.

"Литва ценит выбранное Арменией направление демократического развития и твердо поддерживает посреднические усилия ЕС по достижению мирного, устойчивого и всеобъемлющего решения конфликта между Арменией и Азербайджаном дипломатическими средствами", - сказал Й. Сурвила.

Министерство иностранных дел (МИД) отмечает, что Литва активно стремится к более значимому и глубокому сотрудничеству между Европейским союзом (ЕС) и Арменией и поддержке ЕС, направленной на укрепление безопасности и устойчивости Армении, а также к осуществлению экономической диверсификации.

"Литва готова укреплять двусторонние отношения в сферах безопасности, энергетики, торговли, науки и технологий, помогая Армении в проведении демократических реформ", - говорится в сообщении МИД.

В ходе встречи министр иностранных дел Армении представил ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа и проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается страна.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии