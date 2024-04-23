Литва поддерживает инициативу Германии по поставке систем ПВО в Украину

Это он подчеркнул в понедельник во время участия в Совете ЕС по иностранным делам в Люксембурге, где обсуждалась ситуация в Украине, необходимая поддержка со стороны ЕС, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Судане.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), Г. Ландсбергис подчеркнул, что Литва помогает Украине восстановить функциональность энергетического сектора после недавних российских атак на критически важную инфраструктуру Украины, но для того, чтобы эти усилия были устойчивыми, по его словам, необходимо улучшить обеспечение Украины системами ПВО.

"Литва поддерживает инициативу Германии по усилению поставок систем ПВО в Украину и призывает другие страны принять в этом более активное участие", – говорится в пресс-релизе министерства.