Литва передаст ВСУ бронетехнику и вездеходы

Как указывает министерство, эта поддержка укрепит возможности Украинской армии по разминированию и будет способствовать достижению целей Коалиции по разминированию, возглавляемой Литвой и Исландией.

В этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины М577 и М113, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладушки и прочую поддержку.