Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров

Как сообщили в Министерстве обороны, военная техника должна прибыть в Украину на этой неделе.

Сообщается, что передача бронетехники была инициирована Министерством обороны и Литовской армией в ответ на запрос правительства Украины своим союзникам и с целью оказания помощи Украинской армии в противодействии российской агрессии.