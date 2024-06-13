2024.06.13 11:23

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров
ФОТО: KAM / št. srž. A. Čemerka | kam.lt

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113. Это было одобрено правительством в среду.

Как сообщили в Министерстве обороны, военная техника должна прибыть в Украину на этой неделе.

Сообщается, что передача бронетехники была инициирована Министерством обороны и Литовской армией в ответ на запрос правительства Украины своим союзникам и с целью оказания помощи Украинской армии в противодействии российской агрессии.

Переданная бронетехника призвана усилить возможности Вооруженных сил Украины по разминированию и является безвозмездным вкладом Литвы в поддержку, мобилизованную Коалицией по разминированию, возглавляемой совместно с Исландией.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии