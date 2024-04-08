Литва передала Украинской армии бронетранспортеры М577

 
ELTA
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Atnaujinti Lietuvos kariuomenės vadovavimo šarvuočiai M577
Atnaujinti Lietuvos kariuomenės vadovavimo šarvuočiai M577
ФОТО: KAM

Литва передала Украинской армии бронетранспортеры M577. Эта военная поддержка была доставлена в пятницу, сообщило Министерство обороны.

"Непрерывность поддержки Украины – наша стратегическая цель. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят критический вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется", - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

В ответ на запросы Украины Литва в начале марта поставила воюющей стране 155-мм боеприпасы и решила выделить 35 млн. евро для содействия многосторонней инициативе Чехии по приобретению боеприпасов и их передаче Украине.

Военная поддержка, оказываемая национальной системой обороны Украине, на данный момент включает в себя различное оружие, боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с дронами, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, предоставляемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.

Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, пакет военной поддержки стоимостью 200 млн. евро для новых приобретений запланирован на 2024-2026 годы.
С начала войны Литва оказала Украине военную помощь на сумму около 605 млн. евро.

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