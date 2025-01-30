Литва передала Украине ЗРК малой дальности

По данным ведомства, в этом году основными намеченными направлениями поддержки Украины являются: неотложные нужды (ПВО, боеприпасы, дроны, противодроны) с одновременным развитием литовской оборонной промышленности, а также поддержка украинской оборонной промышленности посредством финансирования вооружений, произведенных в Украине.
Кроме того, планируется, что Литва продолжит вносить свой вклад в Коалицию по разминированию, деятельность которой она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие Коалиции сил, членом которых она является. Будет оказана и военная поддержка через международные фонды, коллективные инициативы, а также продолжится обучение украинских солдат и реабилитация раненых солдат.
По данным ведомства, с начала войны Литва оказала Украине военную поддержку на сумму более 767 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила полтора миллиарда евро.