2025.01.30 14:37

Литва передала Украине ЗРК малой дальности

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Литва передала Украине ЗРК малой дальности
Литва передала Украине ЗРК малой дальности
ФОТО: kam.lt

На прошлой неделе Литва передала Украинской армии переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами, сообщило в четверг Министерство обороны (Минобороны).

По данным ведомства, в этом году основными намеченными направлениями поддержки Украины являются: неотложные нужды (ПВО, боеприпасы, дроны, противодроны) с одновременным развитием литовской оборонной промышленности, а также поддержка украинской оборонной промышленности посредством финансирования вооружений, произведенных в Украине.

Кроме того, планируется, что Литва продолжит вносить свой вклад в Коалицию по разминированию, деятельность которой она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие Коалиции сил, членом которых она является. Будет оказана и военная поддержка через международные фонды, коллективные инициативы, а также продолжится обучение украинских солдат и реабилитация раненых солдат.

По данным ведомства, с начала войны Литва оказала Украине военную поддержку на сумму более 767 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила полтора миллиарда евро.

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