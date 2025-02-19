Литва передала Украине новый пакет военной помощи: в него вошли грузовики и тепловизионные прицелы

Как указывает ведомство, на встрече в Рамштайне, состоявшейся на прошлой неделе, был представлен подготовленный Литвой пакет поддержки в размере 80 млн евро, что составляет почти половину годового обязательства Литвы по поддержке Украины. Предполагается, что с учетом поддержки, выделенной Украине в этом году, военная помощь Литвы достигнет отметки в 1 млрд евро.