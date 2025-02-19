2025.02.19 15:25

Литва передала Украине новый пакет военной помощи: в него вошли грузовики и тепловизионные прицелы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Литва передала Украине новый пакет военной помощи
Литва передала Украине новый пакет военной помощи
ФОТО: kam.lt

В Украину доставлена очередная партия литовской военной помощи для Вооруженных сил этой страны. На этот раз пакет включает грузовики, тепловизионные прицелы и другую поддержку, сообщило в среду Министерство обороны.

Как указывает ведомство, на встрече в Рамштайне, состоявшейся на прошлой неделе, был представлен подготовленный Литвой пакет поддержки в размере 80 млн евро, что составляет почти половину годового обязательства Литвы по поддержке Украины. Предполагается, что с учетом поддержки, выделенной Украине в этом году, военная помощь Литвы достигнет отметки в 1 млрд евро.

В этом году основными направлениями планируемой поддержки Украины являются неотложные нужды (ПВО, боеприпасы, беспилотники, антидроны) при развитии оборонной промышленности Литвы, а также поддержка украинской оборонной промышленности путем финансирования вооружения, произведенного в Украине.

По данным министерства, с начала войны Литва оказала Украине военную помощь на сумму более 769 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила полтора миллиарда евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии