Литва передала Украине новый пакет военной помощи: в него вошли грузовики и тепловизионные прицелы

Как указывает ведомство, на встрече в Рамштайне, состоявшейся на прошлой неделе, был представлен подготовленный Литвой пакет поддержки в размере 80 млн евро, что составляет почти половину годового обязательства Литвы по поддержке Украины. Предполагается, что с учетом поддержки, выделенной Украине в этом году, военная помощь Литвы достигнет отметки в 1 млрд евро.
В этом году основными направлениями планируемой поддержки Украины являются неотложные нужды (ПВО, боеприпасы, беспилотники, антидроны) при развитии оборонной промышленности Литвы, а также поддержка украинской оборонной промышленности путем финансирования вооружения, произведенного в Украине.
По данным министерства, с начала войны Литва оказала Украине военную помощь на сумму более 769 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила полтора миллиарда евро.